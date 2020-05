Enrico Pieranunzi, dal 20 maggio quattro "Home Concerts"

ROMA, 07 MAG - A partire dal 20 maggio per quattro appuntamenti (poi il 27 maggio, il 3 giugno ed il 10 giugno) alle 18.30, il pianista e compositore Enrico Pieranunzi terrà quattro esclusivi concerti in solo in streaming dalla sua abitazione, una residenza casalinga virtuale dedicata a 4 diversi repertori: 'Plays Scarlatti', 'Fellini Jazz', 'My Songs' e 'New Songs'. Questi concerti, prodotti dall'agenzia International Music and Arts, tentanto di dare una risposta, in attesa di tornare alla normalità, all'attuale scenario di emergenza in cui le misure restrittive per il coronavirus non permettono concerti con il pubblico. Per l'occasione verrà costruito un vero e proprio set con riprese audio e video professionali e la visione degli eventi sarà a pagamento: 3,99 euro per il singolo concerto, 14 euro per l'abbonamento ai 4 concerti. Saranno fruibili sui siti www.internationalmusic.it e www.enricopieranunzi.com. La decisione di creare degli eventi a pagamento va nella direzione di sottolineare che la musica ha un proprio valore culturale, sociale ed economico. Un valore che proviene prima di tutto dalla creazione dell'artista, frutto di tempo e studio costante, e dal lavoro delle numerose figure professionali che contribuiscono alla sua realizzazione e messa in scena. (ANSA).