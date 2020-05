Lowlow, esce il video di Mondo sommerso

ROMA, 06 MAG - "Mondo Sommerso" è il nuovo singolo di Lowlow con la collaborazione di Holden, estratto dall'ultimo album Dogma 93 (uscito per Sony Music). L'uscita del brano, l'8 maggio, è accompagnata da un video, diretto da Glauco Citati e girato rispettando le restrizioni imposte dalla quarantena. Il protagonista maschile della clip è Rocco Fasano, attore della serie Netflix "Skam Italia", amata dai teeenager. Il brano è il racconto di una storia d'amore vissuta dall'inizio con l'entusiasmo e la gioia giovanile che lascia spazio, col passare del tempo, ai litigi e alle incomprensioni fino ad arrivare al termine della relazione. Ritorna anche in questo singolo il tratto tipico della scrittura di Lowlow dove la narrazione ha un ruolo centrale così come i riferimenti alla cultura cinematografica, uno dei cardini principali nella musica e nel racconto del rapper romano. Il brano racconta la difficoltà di prendere delle scelte tramite la fine di una storia d'amore. (ANSA).