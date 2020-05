Il brano Fiori di Chernobyl di Mr. Rain è certificato oro

ROMA, 05 MAG - A quasi due mesi dalla sua pubblicazione "Fiori di Chernobyl", il singolo di Mr. Rain, ha conquistato la certificazione Oro per le vendite. "Cammineremo sopra queste nuvole, Passeranno questi temporali, Anche se sarà difficile, Sarà un giorno migliore domani", queste sono alcune delle parole del brano che sembra fatto apposta per il periodo storico che stiamo vivendo ma che parla in generale di rinascita dopo i momenti bui. (ANSA).