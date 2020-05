Lo Stato Sociale, anteprima singolo nei supermercati

BOLOGNA, 02 MAG - E' stato rilasciato in anteprima da oggi nelle radio in-store delle maggiori catene di supermercati italiani il nuovo singolo de Lo Stato Sociale, 'Autocertificanzone', in uscita il 4 maggio per Garrincha Dischi/Island Record. Dopo l'esibizione al concerto del primo Maggio direttamente da piazza Maggiore, il collettivo bolognese rilascia questa 'instant song' per raccontare un viaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case. I supermercati, per paradosso, diventano uno dei pochi luoghi dove poter rivedere le persone care, melting pot di voci e sorrisi nascosti dalle mascherine. Da qui la decisione di far ascoltare il brano nei soli spazi pubblici dove si può ancora sentire musica, proprio nei negozi di alimentari. (ANSA).