Aereo Harrison Ford su pista, si infuria torre controllo

NEW YORK, 29 APR - Harrison Ford fa l'indisciplinato in un piccolo aeroporto nella zona di Los Angeles e manda su tutte le furie la torre di controllo. Secondo quanto scrive Tmz, l'attore, 77 anni, era appena atterrato all'aeroporto di Hawthorne ed è passato dalla pista al rullaggio ignorando l'ordine di fermarsi di un operatore. Si è trovato così nelle vicinanze di un altro aereo che stava praticando delle manovre di emergenza. "Può attendere? Traffico in pista" - dice la torre di controllo. Ford invece ha accelerato attraversando la pista. Si è poi scusato dicendo di aver sentito l'esatto opposto di quanto richiesto. Anche se non c'è stato pericolo di collisione, l'incidente è ora sotto indagine. Non è la prima volta che l'attore si trova in situazioni di pericolo con il suo aereo. L'anno scorso è atterrato su una pista sbagliata in un altro aeroporto di Los Angeles. (ANSA).