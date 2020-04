Cinema: annullato Locarno, festival cambia forma

ROMA, 29 APR - E' stata annullata l'edizione di Locarno73, il festival del cinema che si svolge nella Piazza Grande della città svizzera. "Constatata l'inattuabilità della manifestazione nella sua regolare forma fisica a causa dell'emergenza sanitaria e delle odierne direttive delle autorità federali riguardanti i grandi eventi, il Consiglio direttivo e il Consiglio di amministrazione del Locarno Film Festival, sotto la presidenza di Marco Solari, annunciano che, non essendo possibile un'edizione incentrata sull'incontro e la condivisione degli spazi fisici, il Festival cambia forma e rilancia con Locarno 2020 - For the Future of Films, un'iniziativa volta al sostegno del cinema d'autore indipendente". Costretta quindi a rinunciare alla consueta selezione di lungometraggi in prima visione e di principio ai luoghi fisici di incontro, a partire dall'iconica Piazza Grande, la manifestazione ha deciso di proporre "un'alternativa all'idea classica di festival cinematografico con cui sostenere nella misura possibile, grazie ai suoi partner, l'industria cinematografica internazionale e svizzera, che sta affrontando una profonda crisi. Locarno 2020 - For the Future of Films, con una serie di progetti mirati, fornirà un supporto al cinema d'autore indipendente e alle sale cinematografiche, e proporrà al pubblico e ai professionisti dell'industria contenuti speciali su diverse piattaforme tra cui, qualora gli scenari in continua evoluzione lo permettessero, proiezioni fisiche in totale sicurezza". (ANSA).