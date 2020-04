Primo Maggio: Cineteca Bologna lo celebra con Tempi moderni

BOLOGNA, 29 APR - La Cineteca di Bologna, in collaborazione con MYmovies e lo sponsor Hera, festeggia l'1 maggio con Charlie Chaplin e 'Tempi moderni' - il film del '36 che ha impresso l'immagine della fabbrica negli occhi di tutti - nella versione restaurata con la colonna sonora orchestrale dello stesso Chaplin. La pellicola sarà proposta dall'1 al 4 maggio sul sito MYmovies: la scelta segue la messa online del film dedicato alla Resistenza a Bologna, 'The Forgotten Front', che ha raccolto in pochi giorni di programmazione attorno alla festa della Liberazione ben 10mila biglietti venduti. A 'Tempi moderni' la Cineteca affianca, sempre dall'1 al 4 maggio, un documentario diretto da Stefano Consiglio dedicato al papà di Cipputi, l'operaio nato dalla matita di Altan: a presentare il film 'Mi chiamo Altan e faccio vignette' saranno lo stesso Altan, Consiglio e la regista Alice Rohrwacher, intervistati dal direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli l'1 maggio, alle 18.30, sui profili della Cineteca e di MYmovies. (ANSA).