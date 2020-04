Backstage, professionisti raccontano cinema e suoi mestieri

ROMA, 27 APR - In occasione della Festa del Lavoro del Primo Maggio, Anna Foglietta e Piefrancesco Favino inaugurano "Backstage: il cinema e i suoi mestieri", mostra in video con le testimonianze dei più noti professionisti del grande schermo, che celebrano il lavoro del cinema, la sua creatività, la fatica delle donne e degli uomini che contribuiscono alla realizzazione e al successo di un film, dal set al debutto in sala. L'iniziativa della Fondazione Cinema per Roma/Cityfest. Backstage è un lungo viaggio, condotto da Laura Delli Colli, presidente di Fondazione, e dal curatore Mario Sesti, che porterà a scoprire, attraverso le voci dei singoli protagonisti, come nasce un film e che cosa c'è, oltre il talento, nel lavoro alla base di ogni opera cinematografica. Inaugura Backstage il 29 aprile alle ore 12 il racconto di Anna Foglietta. Il primo maggio, alla stessa ora, parlerà del suo lavoro Pierfrancesco Favino: nelle clip, che saranno condivise sul sito www.romacinemafest.org e attraverso i canali social della Fondazione @romacityfest, i due attori sveleranno il loro personale rapporto con il cinema, ma forniranno anche consigli e confidenze sui piccoli segreti di una professione che è fatta di esperienza, studio ma soprattutto grande passione. La rassegna proseguirà poi con tre appuntamenti settimanali, sempre alle ore 12, durante i quali i protagonisti parleranno della loro formazione professionale, mostreranno gli aspetti più interessanti,e i momenti più difficili o complessi del loro lavoro, regalando infine anche qualche consiglio utile a chi si avvicina al cinema e vuol saperne di più rispetto ai suoi tanti mestieri, dal set al debutto sullo schermo. Numerose le personalità che hanno deciso di partecipare a Backstage: fra i primi Daniele Luchetti (regista), Pietro Valsecchi (produttore), Nicola Guaglianone (sceneggiatore), Daniele Ciprì (autore della fotografia), Massimo Cantini Parrini (costumista), Francesco Vedovati (casting director) e Francesco Pegoretti (cinema hairstylist). (ANSA).