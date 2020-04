Mcr cantano da balcone del Comune Reggio Emilia

REGGIO EMILIA, 25 APR - Sorpresa al flashmob dell'Anpi per la festa della Liberazione a Reggio Emilia, dove i Modena City Ramblers hanno cantato 'Bella Ciao' nella Sala del Tricolore in municipio. La storica band folk poi è salita sul balcone del Comune che si affaccia su Piazza Prampolini, il cuore del centro storico reggiano, per dare vita a un mini spettacolo di circa dieci minuti, intonando altri due brani: 'Al Dievel' dedicato a Germano Nicolini, il 'Partigiano Diavolo' simbolo della Resistenza reggiana, e 'Oltre il Ponte'. L'evento è stato trasmesso in diretta facebook sulla pagina del sindaco Luca Vecchi, seguito da migliaia di cittadini. (ANSA).