Con Scala chiusa, i suoi palchi vanno online

MILANO, 23 APR - Anche se il teatro della Scala è chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus, i suoi palchi sono visitabili, come mai prima. E' infatti online dal 23 aprile il sito storiadeipalchi.teatroallascala.org, che mette in rete i materiali della ricerca sui proprietari dei palchi coordinata da Franco Pulcini (e realizzata dal teatro con il conservatorio Verdi e la biblioteca Braidense), che è stata la base anche della mostra 'Nei palchi della Scala - Cronologia dei proprietari dei palchi 1778 - 1920', ospitata dal museo del teatro a partire dallo scorso 8 novembre. Grazie a una mappa digitale, cliccando su ogni palco, si può sapere chi lo ha posseduto e così ripercorrere la storia di Milano e dell'Italia in quegli anni, con tanto di scheda per ciascuno dei 1325 palchettisti. Ci sono poi una serie di approfondimenti sulla storia del teatro, sul palco reale, sui decori, sulle signore dei palchi, sugli ospiti illustri come Alessandro Manzoni e Silvio Pellico e persino sul gioco d'azzardo. Insomma si tratta di uno strumento importante per gli studiosi e piacevole per i curiosi ma anche una conferma (ancora più significativa in questo periodo) dell'importanza della presenza del pubblico per i teatri. (ANSA).