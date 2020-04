Nuovo singolo per Alex Britti

ROMA, 23 APR - Esce il 24 aprile il nuovo singolo di Alex Britti, dal titolo "Una Parola Differente" (su etichetta it.Pop e distribuzione Artist First). Un brano per raccontare, in piena emergenza da coronavirus, come basti essere se stessi per stupire la persona che ci piace, attendendo che cose normali e spontanee facciano il loro corso. (ANSA).