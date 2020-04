Musica: Let's Go Crazy, tributo Prince a quattro anni morte

NEW YORK, 21 APR - A quattro anni dalla sua morte il mondo musicale rende omaggio a Prince con un concerto dal vivo. 'Let's Go Crazy: The GRAMMY Salute To Prince' andrà in onda questa sera trasmesso da Cbs e anche sulla sua piattaforma in streaming e vedrà musicisti esibirsi sul palco oltre che un pubblico vero. L'evento è stato infatti registrato lo scorso gennaio, due giorni dopo la 62/a edizione dei Grammy, prima quindi che la pandemia di Covid-19 costringesse allo stop tutti i concerti. Let's Go Crazy, che può essere tradotto come sballiamoci, prende il nome dall'omonimo brano di Prince del 1984 e contenuto nell'album Purple Rain. Si tratta di una delle sue canzoni più popolari e un must durante le sue esibizioni dal vivo. Tra gli artisti che suoneranno per il genio di Minneapolis, Common, Earth, Wind & Fire, Alicia Keys, John Legend, Chris Martin, Mavis Staples, St. Vincent, Usher e Susanna Hoffs. (ANSA).