S. Cecilia: Morricone, la prossima stagione sarà bellissima

ROMA, 21 APR - ''Io credo che la prossima stagione sarà bellissima. Ci vedremo nella grande Sala di Santa Cecilia. Ora state a casa''. E' il saluto e l' augurio per il pubblico dell' Accademia Nazionale che il maestro Ennio Morricone rivolge in un video pubblicato sul sito dell' istituzione musicale in occasione del Natale di Roma. ''Purtroppo - dice il grande compositore, che è accademico di Santa Cecilia dal 1996 - la stagione è interrotta, tutti sapete bene per quale ragione così importante e grave. Il presidente Dall' Ongaro e il maestro Pappano stanno già lavorando insieme con i loro collaboratori in modo di fare una prossima stagione che compensi questa assenza''. Il video si conclude con un omaggio a Morricone degli Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano nel celebre brano 'Gabriel's Oboe' dalla colonna del film ''The Mission''. (ANSA).