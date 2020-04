Gaga Symphony Orchestra sostiene Protezione Civile

ROMA, 21 APR - La Gaga Symphony Orchestra, ensemble orchestrale formato da professionisti under 35, con il video Nel blu dipinto di blue (Da Ba Dee) pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube sostiene una raccolta fondi a favore della Protezione Civile in questo momento di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, con l'hashtag #MusicaVirale. Dopo il video tributo alla Casa de Papel (300mila visualizzazioni in poche ore su Facebook) e il primo video "anti Covid" registrato da casa con 15 musicisti sull'arrangiamento di Good Times di Ghali, l'Orchestra torna a lanciare un messaggio positivo guidata in remoto dalla bacchetta del direttore Simone Tonin. Il video Nel blu dipinto di blue (Da Ba Dee) accosta, sotto il segno delle sonorità symphonic-pop, due canzoni lontane tra loro ma allo stesso tempo profondamente italiane: la prima parte si apre infatti con il successo di blu di Domenico Modugno, scelta per il flashmob radiofonico del 20 marzo come simbolo della lotta contro il Coronavirus; per poi passare a Blue, il pezzo-icona che nel 1998 ha lanciato gli Eiffel 65. La Gaga Symphony Orchestra ha da poco lanciato, sul suo canale YouTube, la rubrica Gaga Suggests: una playlist settimanale, la domenica, che seleziona 7 brani di musica classica, per un tour educativo ed esplorativo tra le sonorità "madre" di tutti i generi musicali. Il brano più votato viene spiegato dal Maestro Simone Tonin, direttore d'orchestra e fondatore della Gaga Symphony Orchestra. (ANSA).