Finalisti Musicultura diventano crossmediali

RECANATI, 21 APR - Il concerto dei finalisti di Musicultura 2020, in programma al teatro Persiani di Recanati il prossimo 24 aprile, non potrà svolgersi nelle modalità previste, in ottemperanza alle restrizioni anticontagio da coronavirus, slitta e si trasformerà in un evento crossmediale. "Con il Comune abbiamo concordato che dare, ove possibile, segnali di normalità trasmetta fiducia, dia forza all'immagine della città, lavoro alle maestranze - dice il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri -. L'idea è di far slittare di qualche settimana l'evento e di adattarlo alle disposizioni in materia di contenimento epidemico. Non sarà semplice, vorremmo produrre un vero e proprio happening crossmediale. Lo streaming, i social, Rai Radio saranno i mezzi per raggiungere con belle storie e belle canzoni, da Recanati, una platea nazionale ben più ampia di quella che il teatro consente di accogliere". Intanto le 16 canzoni finaliste di Musicultura 2020 sono protagoniste su Rai Radio 1. (ANSA).