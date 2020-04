AuditoriumLives, tre feste con Sparagna e Piero Angela

ROMA, 20 APR - Musica per Roma, con gli hashtag #AuditoriumLives e #ioRestoaCasa del Jazz, il 21 aprile festeggia il Natale di Roma con un intervento on line di Ambrogio Sparagna alle 11, ma anche due compleanni importanti: i 18 anni dalla prima inaugurazione della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica e i 15 anni di attività della Casa del Jazz. Per celebrare i due eventi on line una gallery fotografica in omaggio all'opera architettonica di Renzo Piano e un video intervento di Piero Angela, grande appassionato e anche pianista, da sempre spettatore e amico della Casa del Jazz. Mercoledì 22 aprile prosegue il palinsesto on line con alle 11 una nuova Lezione di Storia in cui Alessandro Marzo Magno illustra uno dei tesori italiani, Piazza San Marco. Alle 19 il Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista esegue la composizione Hoketus di Luis Andriessen in cui 8 esecutori suonano insieme al loro doppio come in uno specchio. Giovedì 23 aprile un nuovo video per il National Geographic Festival delle Scienze: l'intervento del ricercatore in scienze biologiche, geologiche e ambientali Federico Fanti 'C'era una volta il domani' in cui spiega l'importanza dello studio dei dinosauri. Venerdì 24 giornata all'insegna del rock: si parte la mattina alle 9.00 con il Podcast Lezioni di Rock e alle 19.00 per la serie grandi concerti live, il concerto dei Baustelle del 2013 in cui presentano il sesto album 'Fantasma' accompagnati dall'Ensemble Symphony Orchestra. Domenica 26 alle ore 11.00 si va alla scoperta degli spazi dell'Auditorium e alle 19 video del progetto Only Human, ensemble capitanato dal sassofonista Maurizio Giammarco per la serie Recording studio. Per #iorestoaCasa del Jazz in programma tra gli altri gli interventi del sassofonista Daniele Scannapieco, il 23 aprile alle 17, e del batterista Lorenzo Tucci, il 25 aprile alle 17. La Fondazione Musica per Roma aderisce alla campagna #iorestoacasa del Mibact e #laculturaincasa del Comune di Roma. (ANSA).