Pink Floyd, concerti gratis su YouTube

ROMA, 18 APR - Per alleviare l'isolamento da pandemia di coronavirus, i Pink Floyd hanno deciso di rendere disponibili gratis online alcuni dei loro grandi concerti del passato. Il primo è visibile dal 17 aprile in streaming, sul canale YouTube della gloriosa band: è 'Pulse', del 1995, con l'esecuzione live di 22 pezzi. Il film è stato girato durante la tappa londinese del 'The Division Bell Tour' del 1994, durante il quale il gruppo si esibì all'Earl's Court di Londra. In meno di 24 ore, le visualizzazioni sfiorano già le 900mila. (ANSA).