Musica: Al Bano, io e Loredana siamo tornati insieme

ROMA, 17 APR - "Loredana Lecciso e io siamo tornati insieme". Con queste parole Al Bano Carrisi annuncia al settimanale Dipiù, in edicola domani, di avere riallacciato il legame sentimentale con la mamma dei suoi due figli Bido e Jasmine, mettendo fine ai gossip che lo vedevano di nuovo al fianco della ex moglie Romina Power. "È da tempo che non sono più single e sto con Loredana", dice il cantante. Al Bano e Loredana Lecciso, dunque, hanno ripreso la loro relazione, che era nata nel 2001 e, tra alti e bassi era andata avanti fino al 2017, quando avevano deciso di interromperla. Ora, dopo la crisi, vivono di nuovo insieme a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante, dove in questo periodo abita anche Romina Power, la ex moglie di Al Bano, rimasta in quarantena in Italia dopo avere partecipato con lui all'ultima edizione del programma Amici. "Romina ha casa negli Stati Uniti, dove tornerà appena finiranno le restrizioni", dice Al Bano a Dipiù, e ribadisce: "Io sto con Loredana Lecciso". (ANSA).