S. Cecilia: Pappano rinuncia a compenso durante Cig

ROMA, 17 APR - Il maestro Antonio Pappano, direttore musicale di Santa Cecilia, rinuncerà al suo intero compenso nel periodo in cui ai dipendenti dell' Accademia Nazionale sarà applicato il Fis, fondo integrativo salariale equivalente alla cassa integrazione. Il presidente dell' istituzione musicale Michele Dall' Ongaro, che nello stesso periodo si ridurrà del 30 per cento lo stipendio, ha detto che la decisione è stata comunicata ai sindacati una settimana fa. "E' un segnale importante in un momento complicato in cui tutti devono fare sacrifici'' ha spiegato Dall' Ongaro. Il Fis sarà applicato da aprile a giugno per cinque settimane (il decreto ne prevede in tutto nove fino ad agosto) e potrà essere prorogato in base a un nuovo decreto. "Anche i dirigenti dell' Accademia Nazionale faranno la loro parte'' ha aggiunto il presidente. (ANSA).