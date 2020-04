Nek, 29/5 esce Il mio gioco preferito-Seconda parte

ROMA, 17 APR - Uscirà il 29 maggio "Il mio gioco preferito - parte seconda", il nuovo album di Nek. "Alla seconda parte dell'album stavo lavorando da qualche mese - ha fatto sapere Nek sui suoi social - ma non avevo ancora terminato di scriverlo e, quando è cominciato tutto questo, ho dovuto momentaneamente rallentare tutta la macchina. Però, ve l'ho promesso, ho deciso che voglio andare avanti con la mia musica e adesso sta arrivando il momento di farvela sentire. Abbiamo deciso di accelerare i lavori, stiamo facendo in modo di terminare tutto al più presto e abbiamo stabilito una data: il 29 maggio". L'album (distribuito da Warner Music Italy) è parte integrante del disco uscito lo scorso anno. E' stato anticipato dal singolo Perdonare e conterrà anche una speciale versione (già sulle piattaforme digitali) di "E da qui", uscito nel 2010 e oggi ricantato insieme alle figlie Beatrice e Martina, un piccolo regalo per il pubblico, per ricordare che "la vita rimane la cosa più bella che ho". (ANSA).