Paolo Mieli, per ripartire guardare Italia prima del boom

(di Michele Cassano) ROMA, 17 APR - I politici dovrebbero studiare il periodo precedente al boom economico, per poter creare le condizioni di una ripresa. Gli italiani saranno in grado di rinascere, se questa fase verrà vissuta nel modo giusto, con spirito di sacrificio ma anche di comunione di intenti. Paolo Mieli prova a indicare una strada per una ripartenza dell'Italia, in occasione del lancio su YouTube di un documentario che racconta il boom economico ed artistico del dopoguerra, dal titolo 'L'Italia del sorpasso'. "E' nato, prima dell'emergenza, come un documentario socioeconomico sull'Italia del boom economico, che racconta come si arrivò e come vivemmo quel periodo straordinario - dice Mieli -. Un lavoro arricchito con contributi di film e interventi di personaggi dello spettacolo che hanno rivisitato quell'epoca, ricostruendone segreti e passioni. Ora, con un tocco magico ma involontario, tutti speriamo di ritrovare quel clima e quelle passioni. E' impensabile rivivere la stagione del boom, ma che torni una fase di ripresa possiamo sperarlo". Il documentario, realizzato da Greta Salve e prodotto da Orizzonti TV, si avvale della narrazione di Mieli che ripercorre la genesi e l'evoluzione di questo florido periodo, in particolare per il cinema, con la partecipazione e le testimonianze di attori e registi quali Alessandro Gassman, Paolo Virzì, Sandro e Giovanni Veronesi e il commento di Paolo Grignaschi, ideatore di Orizzonti Tv, che ha sostenuto l'iniziativa. Tra immagini di repertorio e film iconici dell'epoca quali "Il Sorpasso" o "Una vita difficile", diretti entrambi da Dino Risi, gli spettatori si scopriranno non essere poi così distanti da quel cinema o da quegli eroi di tutti i giorni. (ANSA).