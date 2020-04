Primo Maggio: il Concertone diventa serata tv su Rai3

ROMA, 17 APR - Il Concertone del Primo Maggio a Roma deve rinunciare alla piazza, a causa del coronavirus, ma non al suo tradizionale appuntamento. Da San Giovanni la festa in musica si sposta negli studi Rai di via Teulada per una prima serata su Rai3 tra Roma e il resto d'Italia, cercando però di non tradire la sua vocazione, quella di dar risalto ai temi fondamentali del lavoro che, quest'anno più di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani. "Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro": è infatti questo il titolo scelto per il primo maggio 2020 da Cgil, Cisl e Uil, che promuovono l'appuntamento. Un grande evento collettivo con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l'occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Molti gli ospiti, i collegamenti, i set musicali e i contributi speciali. I live saranno realizzati principalmente all'Auditorium Parco della Musica di Roma (dove sarà installato l'Auditorium Stage Primo Maggio 2020) o in altre location speciali sparse per l'Italia e proposte direttamente dagli artisti. Agli artisti che si esibiranno al Primo Maggio 2020 e che verranno annunciati nei prossimi giorni, si uniranno anche i tre vincitori del contest per nuovi artisti "Primo Maggio Next" che saranno selezionati il 18 e 19 aprile in diretta streaming sul portale next.primomaggio.net. (ANSA).