Arriva il primo album di Ed O'Brien dei Radiohead

ROMA, 16 APR - Ed O'Brien, chitarrista dei Radiohead, pubblica (dal 17 in digitale, in formato fisico dall'8 maggio in Italia) il suo primo album solista, dal titolo Earth, con il suo progetto EOB (dalle iniziali del suo nome): preceduto dall'uscita dei singoli Shangri-La, Olympik e Cloak Of The Night (con la partecipazione di Laura Marling), il disco comprende 9 canzoni. Composto da Ed O'Brien e prodotto da Flood (ad eccezione del brano "Olympik", co-prodotto da Flood e Catherine Marks), Earth vede Ed alla voce, chitarra, basso, tastiere e programming con la partecipazione di un cast di musicisti stellare che include Colin Greenwood (Radiohead), Adrian Utley (Portishead), Glenn Kotche (Wilco), il leggendario batterista Omar Hakim, il bassista Nathan East, Laura Marling, David Okumu (The Invisible), Adam 'Cecil' Bartlett, Richie Kennedy, Marcelo S. Silva, Flood e Catherine Marks. (ANSA).