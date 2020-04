Cinema: Checkpoint Berlin in anteprima su Rai3

ROMA, 16 APR - Dopo Gli Indesiderati d'Europa, Checkpoint Berlin, il nuovo film di Fabrizio Ferraro, va in onda su RAI3 "Fuori Orario-cose (mai) viste" nella notte di venerdì 17 Aprile 2020 dalle 01.10. Dato il rinvio dell'uscita del film nelle sale, prevista per il 17 Marzo 2020, Rai3 Fuori Orario, Rai Cinema e Boudu hanno deciso, in un momento così difficile, di programmare un'anteprima cinematografica televisiva. Una preziosa occasione per realizzare insieme a Fuori Orario un'ideale ed estesa sala cinematografica condivisa da tutto il pubblico italiano in una notte dedicata al cinema e alla visione. Alla riapertura delle sale, come previsto, il film sarà di nuovo proiettato nei cinema, nelle cinemateche e nei musei italiani ed europei. Con questo nuovo lavoro Fabrizio Ferraro realizza un'opera trasversale che non cerca uno spazio cinematografico identitario ma si tuffa nell'oscurità dei tunnel clandestini, che collegavano entrambi i lati di Berlino. (ANSA).