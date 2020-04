S. Cecilia: Pappano e Martha Argerich con Schumann

ROMA, 15 APR - Antonio Pappano e Martha Argerich insieme per Robert Schumann. Il maestro anglo italiano e la pianista argentina saranno i protagonisti giovedì 16 aprile alle 19:30 del concerto per pianoforte e orchestra del grande compositore tedesco nel primo degli appuntamenti proposti on line questa settimana dal' Accademia Nazionale di Santa Cecilia sul suo sito e sui suoi canali social. Il programma prevede anche il Nachtlied per coro e orchestra e la Sinfonia n. 2. Il Concerto per pianoforte e orchestra, tra i più amati ed eseguiti, fu composto da Schumann in uno dei rari momenti sereni della sua vita tormentata come un canto d'amore per la moglie Clara. Venerdì 17 alle 20.30, sarà la volta di Leonidas Kavakos, il celebre violinista greco ospite abituale dell'Accademia, che in questa occasione è salito anche sul podio dell'Orchestra di Santa Cecilia per una serata dedicata a Beethoven. In programma due capisaldi composti dal genio di Bonn: il Concerto per violino e orchestra op. 61 e la Sinfonia n. 5. Sabato 18 alle 18 saranno in scena i giovani musicisti della JuniOrchestra guidati da Simone Genuini nell' esecuzione di brani di Mozart, Beethoven, Rossini, Brahms, Elgar e Gershwin. (ANSA).