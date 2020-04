Love Wedding Repeat da Italia film più visto su Netflix

ROMA, 15 APR - Love Wedding Repeat prodotto da Notorious Pictures con Tempo Production, a pochi giorni dal suo debutto lo scorso 10 Aprile, è il film più visto al mondo sulla piattaforma Netflix. Un esordio da record che lo vede al primo posto sui territori internazionali più importanti tra cui UK e US. Il film uscirà in Italia nelle sale cinematografiche appena sarà possibile. Ha dichiarato Guglielmo Marchetti, CEO & Chairman di Notorious Pictures: "In un momento così difficile e complesso è bello sapere che una produzione italiana è il vertice della classifica dei film più visti a livello globale. L'unico paese al mondo dove Love Wedding Repeat non è andato sulla piattaforma Netflix è l'Italia. Abbiamo fortemente voluto che il film in Italia approdasse prima nelle sale cinematografiche e siamo certi che alla riapertura avrà lo stesso successo che sta avendo a livello mondiale." Love Wedding Repeat, una co-produzione internazionale di Notorious Pictures, girato interamente a Roma (Frascati) con cast internazionale, è una commedia romantica degli equivoci nel perfetto stile inglese di Dean Craig, sceneggiatore di "Funeral Party" e molti altri film di successo. Entusiasta e compatta la reazione della stampa internazionale per il debutto alla regia di Dean Craig e per le performance esilaranti di tutto il cast composto da Sam Claflin, Olivia Munn, Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa, and Freida Pinto. (ANSA).