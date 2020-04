Benji Fede, il loro libro Naked esce il 5 maggio

ROMA, 15 APR - C'è una nuova data per il libro di Benji & Fede. Naked, il racconto intimo in cui Benji & Fede svelano i retroscena del loro successo, uscirà il 5 maggio per Mondadori Electa. Originariamente prevista per il 17 marzo, la pubblicazione è stata posticipata a causa dell'emergenza legata al coronavirus. Anche l'ultimo concerto del duo previsto per il 3 maggio all'Arena di Verona è stato rinviato a data da destinarsi. Il live ripercorrerà la loro carriera dagli esordi fino all'ultimo album Good Vibes. (ANSA).