Coronavirus: #AuditoriumLives, con Einaudi e Capossela

ROMA, 15 APR - Due live integrali dall'archivio della Fondazione Musica per Roma per rivivere le emozioni dei concerti di due protagonisti della musica italiana: Ludovico Einaudi e Vinicio Capossela. Nel luglio del 2013 Ludovico Einaudi presentò nella sala Santa Cecilia "In a time lapse", il progetto con cui il pianista e compositore torinese coniugava la musica classica con l'elettronica. Un concerto da rivivere il 16 aprile sui canali social dell'Auditorium Parco della Musica. Sabato 18 aprile in arrivo 3 ore di festa e di puro spettacolo con la musica di Vinicio Capossela. Il concerto è quello del luglio 2012 nel quale il cantautore di origini irpine presentava il progetto Rebetiko Gymnastas, guidando un ensemble italo-greco e reinterpretando in chiava rebetika otto brani del suo repertorio. Inoltre sarà sempre possibile rivedere i contribuiti video arrivati fino ad ora di: Renzo Piano, Luca Barbarossa, Daniele Roccato, Ascanio Celestini, Micol Arpa Rock sul sito www.auditorium.com. La Fondazione Musica per Roma aderisce alla campagna #iorestoacasa del Mibact e #laculturaincasa del Comune di Roma. (ANSA).