Cinema: buon compleanno Emma Watson, 30 anni

ROMA, 15 APR - Buon compleanno Emma Watson. La piccola Hermione di Harry Potter compie oggi 15 aprile 30 anni: amata dai ragazzi cresciuti con lei nella lunga saga del maghetto di JK Rowling è diventata negli anni oltre che un'attrice stimata (da The Circle a Noi siamo infinito, da La Bella e La Bestia disneyana all'ultimo Piccole Donne) una influente attivista dei diritti delle donne, della gender equity e della 'singletudine' (single e felice è il suo motto dichiarato). Il suo profilo instagram conta 56 milioni di follower e la si vede spesso partecipare a manifestazioni o a campagne di sostegno. Aveva appena 11 anni quando fu scelta per la parte di Hermione Granger, la ragazzina con i capelli lunghi e mossi e le lentiggini, compagna di scuola di Harry Potter e Ron Weasley nella scuola di magia di Hogwarts nel primo Harry Potter e la pietra filosofale. L'inizio di una carriera e popolarità incredibili. Crescendo, la britannica Watson è diventata testimonial influente di questioni femministe ma anche impegnata nella sostenibilità della moda: è il volto di Good on You la piattaforma che 'da' i voti' alla moda in termini di diritti dei lavoratori, eticità del processo produttivo e distributivo e della provenienza dei materiali. E proprio in questa veste è apparsa su Vogue edizione inglese. Durante la quarantena sta sostenendo la campagna #StayHome per fermare la diffusione del coronavirus. Watson ha pubblicato un post per sottolineare che l'autoisolamento salva la vita. "Mia nonna ha più di 70 anni, quindi è particolarmente vulnerabile", ha scritto in un cartello esposto nel post. "Mia mamma è una diabetica di tipo 1 e la mia migliore amica è un professionista sanitario. #IStayhomefor them". (ANSA).