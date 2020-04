Coronavirus: Pesaro, morto 46enne cantante 'I Camillas'

PESARO, 14 APR - E' morto a Pesaro il musicista Mirko 'Zagor' Bertuccioli, 46 anni, cantante e tastierista della band 'I Camillas', in finale nel 2015 a "Italia's got talent", e titolare del negozio di dischi 'Plastic' di via Passeri. Era ricoverato al San Salvatore di Pesaro dal 4 marzo per coronavirus: dopo essere risultato positivo al tampone le sue condizioni erano repentinamente peggiorate tanto da imporne in ricovero in ospedale. Il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini esprimono il loro cordoglio. "La sua scomparsa ci addolora e ci sconvolge. - affermano - Abbiamo collaborato fianco a fianco a quella stagione tra fine anni '90 e 2000 in cui una nuova generazione conquistava nuovi spazi per la musica dal vivo in città. Da più di 20 anni protagonista della scena musicale pesarese, animatore di festival, musicista unico e indimenticato gestore del 'Plastic' in via Passeri, ha contribuito a importare culture e influenze musicali che hanno fatto più ricche e più belle le vite di tanti giovani pesaresi". (ANSA).