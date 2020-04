Coronavirus: Nigiotti rimanda a ottobre tour teatrale

ROMA, 14 APR - Il tour teatrale di Enrico Nigiotti, la cui partenza era prevista il 2 maggio da Bologna, è stato rinviato a causa del perdurare dello stato di emergenza e delle disposizioni governative. Il cantautore toscano ha riprogrammato il tour a partire dal 19 ottobre, con debutto al Teatro Colosseo di Torino per presentare il suo ultimo album "Nigio" (Sony Music Italy). Queste le date: 19 ottobre Torino (recupero del concerto del 11 maggio); 20 ottobre Bologna (recupero del 2 maggio); 22 ottobre Firenze (recupero del 4 maggio); 26 ottobre Napoli (recupero dell'8 maggio). Le date di Milano, Roma e Livorno (previste rispettivamente per il 5, il 19 e il 21 maggio), saranno comunicate entro il 29 maggio. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. (ANSA).