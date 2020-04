Annalisa, esce Houseparty per riscoprire piccole cose

ROMA, 14 APR - Succede che, a volte, le contingenze ci facciano vedere le cose da angolazioni diverse. E' quello che è successo ad Annalisa con il singolo Houseparty, scritto un po' di tempo fa e che domani, 15 aprile (e in radio dal 17), in tempo di coronavirus, sarà pubblicato, con significati tutti nuovi. "Quella che voleva essere una festa, si è trasformata in festeggiamenti virtuali", ha raccontato in collegamento dalla sua casa di Savona con i giornalisti proprio sulla piattaforma di videochat Houseparty. "Sto scoprendo cose nuove in ciò che avevo già scritto, e così in Houseparty ho scoperto il significato di godersi la casa e i rapporti umani anche a distanza. E il rendersi conto delle piccole cose di cui non ci accorgiamo mai nella fretta delle nostre vite". Un brano pieno di vitalità, "che cerca di coniugare il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione e che rappresenta un po' la mia nuova direzione artistica". Il singolo è il primo assaggio di un nuovo album che doveva uscire in queste settimane e che invece, per la situazione generale, è stato posticipato al 18 settembre: "non poteva che essere così, uscire ora, senza instore, senza incontri con il pubblico, sarebbe stata una cosa a metà. Ci sarà in futuro la voglia tornare a fare tutto e a farlo per bene". Posticipato al 22 ottobre anche "Il Party sulla luna", la festa/concerto fissata per il 4 maggio al Fabrique di Milano. (ANSA).