Casadei Social Club, artisti per l'Emilia-Romagna

BOLOGNA, 10 APR - Nasce il Casadei Social Club, un progetto musicale per sensibilizzare la raccolta fondi a favore di 'Insieme si può, l'Emilia-Romagna contro il coronavirus', la campagna di raccolta fondi per la gestione dell'emergenza sanitaria lanciata dalla Regione. Sviluppato da un'idea di Mirko Casadei, uscirà su tutte le piattaforme digitali il 14 aprile con 'Simpatici italiani'. L'orchestra fonde tra loro generi molto diversi: dalla tromba jazz di Paolo Fresu al rap di Frankie Hi-NRG Mc, ma anche il pop d'autore di Simone Cristicchi, la rainbow music di Kid Creole & The Coconuts, la voce di Silvia Mezzanotte, il sound dei Quintorigo e i ritmi irlandesi dei Modena City Ramblers. La maggior parte dei contributi sono stati registrati con il cellulare e il videoclip, realizzato dal regista Davide Legni, ha unito le immagini riprese dalle varie webcam. "In questo momento così complicato per tutti - commenta Mirko Casadei - credo sia importante dare un messaggio positivo e ricordarci il nostro innato ottimismo". (ANSA).