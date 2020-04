Coronavirus: Elisa-Paradiso, un brano nato via Instagram

ROMA, 09 APR - Hanno lavorato a distanza, tra Monfalcone e Roma. Ora Elisa e Tommaso Paradiso sono pronti a far uscire il loro nuovo singolo, scritto a quattro mani in tempo di coronavirus, dal titolo Andrà tutto bene. "Questo pezzo è stato scritto insieme a voi in diretta su Instagram. Venerdì 10 aprile sarà vostro. Andrà tutto bene", hanno scritto i due artisti sui social che durante la lavorazione a distanza hanno anche accolto i suggerimenti dei fan. (ANSA).