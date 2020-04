Coronavirus: Rea e Marcotulli per #IoRestoaCasa del Jazz

ROMA, 09 APR - Si allunga l'elenco degli artisti del jazz italiano che si stanno mobilitando, mandando contributi video, per la programmazione della Casa del Jazz/Fondazione Musica per Roma sui suoi canali social. Domani, venerdì 10 aprile, alle 19 avremo il primo live concert dei canali social della Casa del jazz con Giovanni Guidi in piano solo. Domenica di Pasqua vedrà ospite d'eccezione il pianista di fama mondiale Danilo Rea, che per il pubblico online della Fondazione Musica per Roma proporrà una improvvisazione in piano solo dal titolo The House and the Music. Martedì 15 ospite il sassofonista e compositore Eugenio Colombo che suonerà il brano Ventiventi. Giovedì 17 sarà la volta di Rita Marcotulli, compositrice e pianista che vanta collaborazioni con Chet Baker, Joe Levano e Pat Metheny. Infine sabato 19 ci sarà il trombettista Francesco Fratini, che si esibirà con un classico di Fats Navarro. La Fondazione Musica per Roma aderisce alla campagna #iorestoacasa del Mibact e #laculturaincasa del Comune di Roma. (ANSA).