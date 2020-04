AuditoriumLives, Pasqua con Cammariere video in esclusiva

ROMA, 09 APR - Sergio Cammariere, con un video in esclusiva per l'Auditorium, sarà ospite speciale della Domenica di Pasqua alle ore 18.00 per #AuditoriumLives, l'iniziativa della Fondazione Musica per Roma sui canali Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Telegram. L'eclettico e raffinato cantautore, più volte protagonista della programmazione di Musica per Roma, regala da casa un'emozionante versione unplugged di 'Tutto quello che un uomo', uno dei brani più famosi del suo repertorio con cui si aggiudicò nel 2003 il Premio della critica al Festival di Sanremo. Lunedì di Pasquetta arriva il contributo video di Ambrogio Sparagna e della sua Orchestra Popolare Italiana che suoneranno da 5 luoghi differenti eseguendo La favolosa storia di Ruccano. Tra le novità del palinsesto della prossima settimana la possibilità di rivedere due live integrali. Il 16 aprile alle 19 il concerto di Ludovico Einaudi che si tenne nel luglio 2013 in Auditorium con una Sala Santa Cecilia gremita per 'In a time laps', il progetto in cui coniugava la musica classica con l'elettronica. E il 18 aprile alle ore 19 di Vinicio Capossela con il progetto Rebetiko Gymnastas, presentato nella Cavea dell'Auditorium nel luglio 2012. Quasi tre ore di festa e di puro spettacolo in cui l'indomito cantautore guidava un ensemble italo-greco creato appositamente per quell'evento. Ogni giorno si potranno ascoltare playlist musicali a tema, riascoltare podcast delle lezioni di storia, jazz, rock, filosofia, matematica e rivedere video con i grandi protagonisti della scena musicale e con le star della scienza, economia, letteratura italiana passati in Auditorium in questi anni. Tra gli altri appuntamenti, lunedì prossimo la rubrica Ascendenti Musicali, martedì le Lezioni di Storia che questa settimana vedranno Luciano Canfora raccontarci il Partenone, mercoledì il podcast dell'incontro con il sociologo Evgenij Morozov, ospite dell'edizione del 2018 del National Geographic Festival delle Scienze. Venerdì ala Lezione di Rock sui Queen a cura di Ernesto Assante e Gino Castaldo. La domenica sarà come come di consueto dedicata alla scoperta dell'Auditorium. (ANSA).