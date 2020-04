Pasqua online con la Quarantella della Notte della Taranta

LECCE, 09 APR - E' online il video di Quarantella, nuovo brano dell'Orchestra popolare La Notte della Taranta, con canti e danze dedicati alla quarantena di una Pasqua ai tempi del Coronavirus. Disponibile da oggi al link https://www.youtube.com/watch?v=uW6Q0CvXeFc&feature=youtu.be , Quarantella conferma il ritmo travolgente della pizzica con un invito esplicito: "suona, canta e balla", recita il testo di Daniele Durante, che descrive la vita stravolta dal lockdown anche se "la stanza non è una cella" e in casa "non c'è iella" se si lascia entrare musica e bellezza, o la scuola "senza campanella" sperando nel "dieci in pagella" e i tanti prelibati prodotti tipici della gastronomia italiana più famosa, Nutella compresa. I musicisti hanno collaborato da casa per produrre il brano e nel video anche i ballerini si alternano tra balconi e terrazzi. "Abbiamo unito le nostre voci, le parole, il ballo - spiega Durante - per comunicare e condividere le angosce, le emozioni e la voglia di ritornare a dare spazio alla creatività". (ANSA).