Coronavirus: Onerepublic rimandano uscita del nuovo disco

ROMA, 09 APR - Con un lungo post sui social, i OneRepublic hanno condiviso con i fan la decisione di spostare la pubblicazione del loro nuovo album "Human", previsto per l'8 maggio. "Prima della pandemia, avevamo in programma di pubblicare il nostro album l'8 maggio. A causa delle circostanze attuali che ci richiedono di distanziarci tra noi e da voi, il rilascio è stato rinviato. Ci stiamo prendendo questo tempo inaspettato per scrivere e registrare nuova musica. La nostra nuova canzone "Better Days", scritta mentre eravamo in quarantena, dopo il tour europeo, sarà nell'album". Dal disco, scritto in buona parte in Italia come ha raccontato il frontman Ryan Tedder sui social, è stato estratto l'ultimo singolo attualmente in rotazione radiofonica "I Didn't". Conterrà anche i brani Rescue Me (già Platino in Italia), Somebody To Love e Wanted. L'annunciato tour mondiale della band toccherà anche l'Italia con 2 date: 29 ottobre Padova, il 30 ottobre Milano. (ANSA).