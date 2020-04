Annalisa, il 15 aprile esce nuovo singolo Houseparty

ROMA, 09 APR - Una festa in casa, ma virtuale: un "Houseparty", un modo per stare insieme anche se lontani, ai tempi del Coronavirus. E' il concetto del nuovo singolo di Annalisa in uscita il 15 aprile (in radio dal 17) che si intitola proprio "Houseparty": un brano scritto qualche mese fa ma che, con la diffusione di una delle app del momento per creare videochat di gruppo, è decisamente attuale. "È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme - racconta l'artista -. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c'è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione". A causa dell'emergenza sanitaria, Annalisa ha deciso di posticipare l'uscita del nuovo album, prevista per questa primavera, al 18 settembre. Anche "Il Party sulla luna", la festa/concerto fissata per il 4 maggio al Fabrique di Milano, è posticipata al 22 ottobre. (ANSA).