Elodie, nuove versioni per il brano Andromeda

ROMA, 08 APR - Due nuove versioni di Andromeda, il brano che Elodie ha portato all'ultimo festival di Sanremo, è certificato disco d'oro. Dal 9 aprile, saranno disponibili Andromeda feat. Madame, prodotto da Dardust, e Andromeda feat. Madame - Merk & Kremont X BB Team Remix. I due brani vanno a comporre l'ep Andromeda Remix. In queste due versioni, Andromeda trova nuove sfumature grazie alla collaborazione con Madame, una delle giovani artiste più promettenti della scena urban italiana, e sound internazionali grazie al remix di Merk & Kremont. I due brani, inoltre, saranno aggiunti alla versione digitale dell'album "This is Elodie", l'ultimo lavoro discografico della cantante romana. "Andromeda RemixEMIX" fa parte di "Island Presents", progetto ideato da Island Records in collaborazione con i propri artisti e partito il 6 aprile. La label presenterà al pubblico, ogni giorno per un mese, nuovi brani, versioni ricercate, rarità e contenuti mai resi disponibili prima. (ANSA).