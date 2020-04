Tour Nick Cave a Roma e a Milano rimandati al 2021

ROMA, 08 APR - In seguito allo stato d'emergenza relativo alla diffusione del Covid-19, lo spettacolo di Nick Cave & The Bad Seeds previsto per l'11 Giugno 2020 è stato rinviato al 31 maggio 2021. In conseguenza della indisponibilità della Cavea Auditorium lo show cambierà location e avrà luogo al Palazzo dello Sport di Roma. Il cambio di location favorirà la disponibilità di nuovi biglietti che verranno messi in vendita a breve. I biglietti per lo spettacolo di Giugno 2020 rimarranno validi per la data di maggio 2021. A Milano il concerto si terrà 20 maggio 2021 al Mediolanum Forum. (ANSA).