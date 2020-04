Da Panariello a Barbareschi a teatro on line a Pasqua

ROMA, 08 APR - Giorgio Panariello con quattro omaggi alla comicità d'autore, Isabella Ferrari e Stefano Accorsi, tutti "in scena" per la Firenze TV del Teatro della Toscana. E poi Mario Perrotta nel "Manuale di sopravvivenza" per il Piccolo museo del diario e l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR), che approda fino a Radio3; "Il cielo sopra il letto - Skylight" di David Hare con Luca Barberschi e Lucrezia Lante Della Rovere e le ultime produzioni dell'Eliseo di Roma in streaming. E ancora, per la Settimana Santa, "Jesus Christ Superstar" eccezionalmente sul canale Youtube di Andrew Lloyd Webber "The Shows Must Go On; e "La passione" di Mario Luzi interpretata da Vincenzo Pirrotta, Antonio Silvia e Pamela Villoresi, per il Biondo di Palermo. Ma anche, Fabrizio Gifuni che legge "Teatro" di Carlo Emilio Gadda, per il Teatro di Roma; il "Romeo e Giulietta" sul ghiaccio per le Russian Seasons, fino a "Le avventure di Pinocchio" di Sergio Maifredi per i piccoli spettatori del Teatro Sociale di Camogli (GE): sono alcuni degli appuntamenti da non perdere nel week end di Pasqua in quarantena dell'ormai ricca stagione on line dei teatri italiani al tempo del Coronavirus. (ANSA).