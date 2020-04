Coronavirus: Daniel Barenboim lancia "Moment Musical"

ROMA, 07 APR - Deutsche Grammophon e il suo roster di artisti hanno risposto alla sfida di presentare spettacoli dal vivo e hanno creato "Moment Musical", una serie di concerti visibili in streaming dal vivo e in differita, lanciata il 27 marzo nel leggendario Meistersaal di Berlino. L'iniziativa è ora destinata ad espandersi alla sala Pierre Boulez della città, con recital tenuti da Daniel Barenboim e altri colleghi di musica da camera. I concerti "Moment Musical", presentati in collaborazione con medici.tv e Mezzo, inizieranno venerdì 10 aprile e proseguiranno lunedì 13 aprile, venerdì 17 aprile, domenica 19 aprile e venerdì 24 aprile. Il Maestro Barenboim eseguirà programmi solistici il 10, 19 e 24 aprile, tra cui le Variazioni "Diabelli" di Beethoven, un monumento alla creatività, al coraggio e alla resilienza dell'umanità. Collaborerà anche con Michael Barenboim in due programmi dedicati a Mozart, il primo con le Sonate per violino K454 e K481 (13 aprile), il secondo abbinando le 6 Variazioni su "Hélas, j'ai perdu mon amant", K360/374b con la Sonata K526 (17 aprile). Ogni performance sarà filmata con telecamere remote. "Beethoven in tanti dei suoi ultimi lavori sembra entrare in uno stato di totale isolamento dal mondo", osserva Daniel Barenboim. "Sono molto felice che centinaia di migliaia di ascoltatori in tutto il mondo potranno condividere questa esperienza come se fossero con noi al Pierre Boulez Saal". (ANSA).