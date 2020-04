Al via Musica che Cura Streaming Festival

ROMA, 07 APR - Al via venerdì 10 e sabato 11 aprile 2020 dalle 18.30 alle 23.30 Musica Che Cura Streaming Festival, l'evento musicale online ideato da Django Concerti per raccogliere fondi dedicati all'emergenza Coronavirus. Una staffetta virtuale in cui si passeranno idealmente il microfono più di trenta artisti italiani e internazionali dal rap al rock, dal reggae al pop, passando per l'elettronica, il jazz e il cantautorato. Nel cast gli italiani Marianne Mirage, Massimo Zamboni, Davide Shorty, DJ Gruff, Claver Gold, Murubutu e molti altri, mentre dall'estero parteciperanno i cileni Chico Trujillo, il maestro del reggae giamaicano Clinton Fearon e lo spagnolo Tony Moreno leader del gruppo spagnolo Eskorzo. Le esibizioni saranno intervallate da videomessaggi di giornalisti e artisti per ricordare al pubblico l'obiettivo del Festival: contribuire attraverso la raccolta fondi attiva su GoFundMe a sostenere il Dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza Coronavirus. L'evento sarà trasmesso sulla pagina facebook di Django Concerti e sulle pagine degli artisti e degli ospiti coinvolti. (ANSA).