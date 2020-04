Wilma De Angelis, 90 anni a tutto sprint

ROMA, 07 APR - Auguri a Wilma De Angelis, la nota cantante e attrice milanese, uno dei personaggi della musica italiana a cavallo tra anni '50-'60, che compie 90 anni. Nata artisticamente nel jazz, ha saputo farsi spazio nella musica leggera lanciando anche una hit come Patatina. Nata a Milano l'8 aprile 1930, ha studiato canto con il maestro Di Ceglie e poi con il maestro Rusconi. Dopo aver debuttato nei night milanesi, ha firmato a inizio anni '50 il suo primo contratto discografico con la Vis Radio. Per qualche anno ha formato un duetto vocale con Maria Dattoli, ma nel 1956 ha deciso di intraprendere la carriera solista. Nel 1959 De Angelis ha debuttato al Festival di Sanremo interpretando il brano Nessuno, abbinata a Betty Curtis, e Per tutta la vita, abbinata a Jula de Palma. L'anno successivo è tornata sul palco dell'Ariston con il brano Quando vien la sera, in abbinamento a Joe Sentieri, conquistando il terzo posto, che resta il suo miglior piazzamento al festival al quale ha partecipato nove volte. Ma è nel 1961, con il brano Patatina di Gianni Meccia, che Wilma ha conquistato da Sanremo un successo straordinario. Tra le canzoni più note anche Splende l'arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Prima di dormir bambina, Serenella, Non costa niente, A come Amore, Lumicini rossi, Cerasella, Tua, Un bacio sulla bocca, Una marcia in Fa, Non avevo che te, Se passerai di qui, Diamante, Casetta in Canadà e altre ancora. Negli anni '70, pur continuando a lanciare nuovi album, ha iniziato una lunga e fortunata carriera da conduttrice televisiva. E negli anni '90 è riuscita a cambiare ancora, dimostrando di essere anche una grande scrittrice di libri di cucina. Ha anche recitato nel film Femmine contro Maschi di Fausto Brizzi. (ANSA).