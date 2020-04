Lady Gaga svela la cover dell'album Chromatica

ROMA, 07 APR - In attesa di sapere la nuova data di pubblicazione del suo nuovo album (posticipato a causa dell'emergenza Covid19), Lady Gaga ha svelato la copertina di "Chromatica", il suo sesto lavoro di studio. L'album è stato anticipato dal singolo "Stupid Love". Il singolo è accompagnato da un video girato completamente con un iPhone 11 Pro e diretto da Daniel ASkill. Lady Gaga ha anche annunciato per il prossimo 18 aprile 'One World: Together at Home', concerto di beneficenza per raccogliere fondi per combattere l'emergenza in collaborazione con la World Health Organization. (ANSA).