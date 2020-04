Gianluca Grignani torna con il singolo Dimmi cos'hai

ROMA, 07 APR - Gianluca Grignani torna in radio dal 17 aprile con il singolo "Dimmi cos'hai" (Falco a metà/Sony Music Italia), che fa parte della trilogia "Verde Smeraldo" della quale la prima parte sarà in uscita entro l'anno. Grignani annuncia, nel giorno del suo 48° compleanno, l'uscita del brano che è una ballad che contiene la contaminazione di tre generi musicali, il blues, il pop e la bossanova. Le due date live inizialmente previste per il 25 e 30 aprile sono state rimandate al 25 ottobre al Fabrique di Milano e 30 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma, a causa dell'emergenza da coronavirus. (ANSA).