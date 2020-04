Il film di Luca e Paolo esce direttamente in streaming

ROMA, 06 APR - Eagle Pictures contribuisce alla campagna #iorestoacasa e dal giorno di Pasqua, 12 aprile, porta la commedia on the road Un Figlio di Nome Erasmus nelle case degli italiani attraverso le principali piattaforme di video on demand. L'opera - interpretata da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti - oltre ad essere la prima produzione cinematografica targata Eagle, sarà anche il primo lungometraggio italiano ad alto budget a intraprendere la strada del debutto in streaming, saltando in questo modo il passaggio nelle sale cinematografiche (previsto per il 19 marzo scorso), chiuse in seguito alle ordinanze. In quest'opera emozionante e un po' nostalgica, quattro amici quarantenni, a distanza di 20 anni dall'Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio inaspettato alla scoperta di un segreto che potrebbe completamente cambiare la vita a uno di loro. Alberto Ferrari dirige il poker di protagonisti, affiancati da un astro nascente del cinema portoghese, Filipa Pinto (L'uomo che uccise Don Chisciotte) e da un affascinante ritorno sul grande schermo, Carol Alt. Un figlio di Nome Erasmus sarà disponibile a partire dal 12 aprile e per quattro settimane su: SKY, TIMVISION, CHILI, GOOGLE PLAY, YOU TUBE, RAKUTEN, HUAWEI VIDEO e INFINITY. (ANSA).