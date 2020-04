Coronavirus: contagiata anche cantante Pink, ora sta bene

NEW YORK, 04 APR - Pink ha avuto il coronavirus ma ora è guarita. Lo ha rivelato la stessa cantante in un lungo post su Instagram. In esso ha spiegato che sia lei che il figlio Jameson di tre anni sono risultati positivi due settimane fa. Tuttavia dopo un periodo di isolamento ne sono usciti fuori entrambi. "Due settimane fa - si legge nel post - io e mio figlio Jameson di tre anni abbiamo mostrato i sintomi del Covid-19. Fortunatamente il nostro medico di base aveva accesso al test e siamo risultati positivi". Ha spiegato inoltre che dopo l'isolamento il test è stato ripetuto ed entrambi ora sono negativi. Il post è stata anche l'occasione per la cantante di denunciare il fallimento dell'amministrazione americana nel garantire i test a tutti. Ha aggiunto anche che donerà mezzo milione di dollari ad un ospedale di Filadefia per la gestione della crisi coronavirus e un altro mezzo milione alla città di Los Angeles. Infine ha ringraziato tutti gli operatori del settore sanitario dicendo che sono i suoi eroi. (ANSA).