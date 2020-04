Da Salvatores a Muccino tanti film si preparano su età virus

ROMA, 04 APR - Dopo il docufilm '#rEsistiamo', annunciato da Endemol Shine Italia e costruito con i video-diari girati con i telefonini, il progetto 'Viaggio in Italia' di Gabriele Salvatores con Indiana Produzioni e Rai Cinema, il film sulla quarantena da coronavirus da Gabriele Muccino che ha lanciato una campagna social per il suo progetto, lasciando anche un indirizzo email dove inviare i racconti dalla quarantena, ancora una proposta già in lavorazione: Tutte a casa - Donne, Lavoro; Relazioni ai tempi del Covid-19". E' il progetto di documentario partecipato ideato da un gruppo di professioniste dello spettacolo: documentariste, sceneggiatrici, autrici teatrali che si sono incontrate nel gruppo Facebook "Mujeres nel cinema". E si chiama "Quarantena-documentario collettivo" il progetto che un gruppo di film-maker e antropologi bolognesi ha lanciato in una pagina Facebook dedicata, con relativo appello a inviare video su azioni, pensieri, sensazioni, idee, flash mob, di questo periodo di isolamento. (ANSA).